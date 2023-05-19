Dudaktan Kalbe'de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: "Aynı annesi"

ESKİ EŞLER YAN YANA

Ünlü çift, boşandıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.