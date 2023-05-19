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Haberler Magazin Dudaktan Kalbe'de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: "Aynı annesi"

Dudaktan Kalbe'de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: "Aynı annesi"

Dudaktan Kalbe'de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'a bakın anne - babasının boyuna yetişti görenler, "Aynı annesi" , "Annesine benziyor" yorumları yaptı. 2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. 2012 yılında boşanan ikili, çocukları Rüzgar için bir araya geldi. Beraber fotoğraf çekilen Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar Hakkı kısa sürede gündem oldu.

19.05.2023 12:02 - Son Güncelleme: 19.05.2023 12:07
Dudaktan Kalbe’de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı’nın oğlu Rüzgar’a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: Aynı annesi

Dudaktan Kalbe'de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler "Aynı annesi" yorumları yaptı.

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Dudaktan Kalbe’de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı’nın oğlu Rüzgar’a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: Aynı annesi

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Dudaktan Kalbe’de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı’nın oğlu Rüzgar’a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: Aynı annesi

ESKİ EŞLER YAN YANA

Ünlü çift, boşandıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Dudaktan Kalbe’de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı’nın oğlu Rüzgar’a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: Aynı annesi

Eski manken Sema Şimşek de, Burak Hakkı'nın paylaşımına kendi sayfasında yer verdi. Burak Hakkı'nın paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü. İşte başta Burak Hakkı'nın oğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Dudaktan Kalbe’de deniz gözleriyle tozu dumana katmıştı... Burak Hakkı’nın oğlu Rüzgar’a bakın anne babasının boyuna yetişti görenler: Aynı annesi

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