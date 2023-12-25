Az buz değil 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı şimdilerde...

Ferah Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmuştu. Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Ferah Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyıp seven hayranları,156 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor. 28 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü. İşte Ferah Zeydan'ın son hali...
Bir dönemin sevilen ses yarışması X-Factor'le hayatlarımız giren Ferah Zeydan sonrasında ortalardan kaybolsa da sosyal medyada epey aktif.
Ferah Zeydan yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı. 70 kilo veren Zeydan'ın son halini görenler şaştı kaldı.
Bambaşka bir görüntüye sahip olan Ferah Zeydan, yeni haliyle çok mutlu.