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20’liklere taş çıkaran Ceren Benderlioğlu “Genç kalmanızı sağlar” deyip güzellik sırrını açıkladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 40 yaşındaki oyuncu, "Genç kalmanızı sağlar" deyip pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 12:38 Güncelleme 25 Aralık 2023, 12:38
20’liklere taş çıkaran Ceren Benderlioğlu “Genç kalmanızı sağlar” deyip güzellik sırrını açıkladı! EDHO’nun Ömür’üydü... 1

Ceren Benderlioğlu, ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazındı.

20’liklere taş çıkaran Ceren Benderlioğlu “Genç kalmanızı sağlar” deyip güzellik sırrını açıkladı! EDHO’nun Ömür’üydü... 2

EDHO ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

20’liklere taş çıkaran Ceren Benderlioğlu “Genç kalmanızı sağlar” deyip güzellik sırrını açıkladı! EDHO’nun Ömür’üydü... 3

Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Benderlioğlu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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