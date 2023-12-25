Sevgilisi hamile kaldı şiddet uyguladı! Fırat Tanış hakkında kan donduran iddialar! Bebeği aldırana kadar...

Ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında kan donduran iddialar... Fırat Tanış, Kübra Tanış ile yollarını ayırmış ardından İklim Tamkan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 2 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde bitti. İddialara göre aşkı, Fırat Tanış'ın, İklim Tamkan'a psikolojik şiddet uygulaması bitirdi. Hem de hamileyken...
Oyuncu Fırat Tanış, Kübra Tanış ile boşanması sonrası piyanist İklim Tamkan'la ilişkisini resmen ilan etmişti. İki buçuk yıldır birliktelik yaşadığı iddia edilen çiftle ilgili şoke eden bir iddia gündeme geldi.
Oyuncu Fırat Tanış, 2014'te nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile 2022'de tek celsede boşanmıştı.
Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran Tanış, kısa süre sonra piyanist İklim Tamkan ile objektiflere yansımıştı.