Sevgilisi hamile kaldı şiddet uyguladı! Fırat Tanış hakkında kan donduran iddialar! Bebeği aldırana kadar...

Ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında kan donduran iddialar... Fırat Tanış, Kübra Tanış ile yollarını ayırmış ardından İklim Tamkan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 2 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde bitti. İddialara göre aşkı, Fırat Tanış'ın, İklim Tamkan'a psikolojik şiddet uygulaması bitirdi. Hem de hamileyken...