Ayten Gökçer'e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...

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Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.