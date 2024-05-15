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Ayten Gökçer'e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...

Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Belgin karakteriyle hafızalara kazınan Ayten Gökçer, 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başlayan usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 14:49 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 15:38
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam... 1

"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da arasında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer toprağa verildi.

Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam... 2

Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam... 3

Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

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