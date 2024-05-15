5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu! Tepki çekti! "Boşandım daha iyisi geldi"

2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç , tek celsede boşanmıştı. Ancak ikili boşanma sonrası yaptıkları göndermelerle sık sık magazin manşetlerinde yer almışlardı.

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Ortaç, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok" dedi.