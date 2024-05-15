5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu! Tepki çekti! "Boşandım daha iyisi geldi"

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç'ın 5 yıl süren evliliği 5 dakikada bitmişti. Tek celsede boşanan ikiliden Chloe Loughnan bu yaz için evlilik planları yaparken Ortaç cephesinden şaşırtan açıklamalar geldi. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ünlü ismin sözleri tepki çekti. İşte detaylar...
2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, tek celsede boşanmıştı. Ancak ikili boşanma sonrası yaptıkları göndermelerle sık sık magazin manşetlerinde yer almışlardı.
Şimdilerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalar yaptı.
Ortaç, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok" dedi.