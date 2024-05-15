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4 katlı aşk yuvası! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! İşte Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa...

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündemde yer aldı. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, bu kez 4 katlı lüks villasıyla gündeme geldi. Evcen ile Özçivit'in zevkle döşenmiş lüks evlerini görenler hayran kaldı. İşte ünlü çiftin aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 12:45 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 13:14
4 katlı aşk yuvası! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! İşte Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa... 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem başarılı kariyeri hem de Fahriye Evcen ile yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.

4 katlı aşk yuvası! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! İşte Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa... 2

Karan ve Kerem adlarında iki oğlu olan Özçivit, geçen aylarda ise oturduğu siteden 2 villa daha aldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

4 katlı aşk yuvası! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! İşte Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa... 3

Ünlü çiftin 4 katlı lüks villaları da bir kez daha merak konusu oldu.

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