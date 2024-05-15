4 katlı aşk yuvası! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in evine bakın! İşte Fahriye Evcen ve 2 oğluyla yaşadığı lüks villa...

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündemde yer aldı. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, bu kez 4 katlı lüks villasıyla gündeme geldi. Evcen ile Özçivit'in zevkle döşenmiş lüks evlerini görenler hayran kaldı. İşte ünlü çiftin aşk yuvası...