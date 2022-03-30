Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’in annesi güzelliğiyle kızını solladı! Seda Sayan’ın müstakbel dünürüne bakın gören dilini ısırdı
Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in annesi güzelliğiyle kızını solladı! Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa başlayan ve Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarda rol alarak Miray Daner, son olarak başrolünü Furkan Andıç ile üstlendiği Kara Tahta dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Daner, Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğullarıyla yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Daner, bu kez annesiyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle hayran bırakırken "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki", "Anne-kız çok güzeller" yorumları yapıldı. İşte Miray Daner'in güzeller güzeli annesi...
30.03.2022 20:44 - Son Güncelleme: 30.03.2022 20:44
Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında yer alan Miray Daner, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.
Şimdilerde Kara Tahta filminde canlandırdığı Irmak karakteriyle izleyici karşısına çıkan Daner, meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla bir dönem adından sıkça söz ettirmişti.
Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan ve bir süre sonra Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, bu kez annesiyle gündeme geldi.