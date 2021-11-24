Ayşe’nin kararı tüm dengeleri değiştirecek! Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: ‘Ait olduğum yere gidiyorum’

AYŞE, İNTİKAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Mirza, Ayşe'yi koruyarak ameliyat olmasını engelledi. Gözlerini konağın kapısında açan Ayşe ne yaşadığının farkında değildi. Ayşe'nin konakta olduğunu öğrenen Ferit, deliye dönmüş bir halde karısının yanına gelse de Ayşe'nin Ferit'e karşı soğuk davranışı devam etti.