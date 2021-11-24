Ayşe’nin kararı tüm dengeleri değiştirecek! Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: ‘Ait olduğum yere gidiyorum’
Ayşe'nin kararı tüm dengeleri değiştirecek! Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kar kat arttıran fragmana Ayşe'nin kararı damga vurdu. Ayşe'nin "Ait olduğum yere, İstanbul'a gidiyorum" sözleri dikkat çekerken Ferit'in hamlesi merak konusu oldu. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası'nın 22. bölüm fragmanı...
Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe karakterinin "Ait olduğum yere, İstanbul'a gidiyorum" şeklindeki sözleri damga vurdu.
21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yirmi birinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
AYŞE, İNTİKAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
Mirza, Ayşe'yi koruyarak ameliyat olmasını engelledi. Gözlerini konağın kapısında açan Ayşe ne yaşadığının farkında değildi. Ayşe'nin konakta olduğunu öğrenen Ferit, deliye dönmüş bir halde karısının yanına gelse de Ayşe'nin Ferit'e karşı soğuk davranışı devam etti.
Hüseyin'in dava günü gelip çattığında, Hande oyunlarına bir yenisi ekleyerek mahkemede babası aleyhinde ifade verdi. Mahkeme salonundakiler büyük bir şok yaşarken Ayşe hem Hande'ye hem de Hüseyin'e karşı tepkisine engel olamadı.