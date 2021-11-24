Aygün Aydın artık sınır tanımıyor! Çırılçıplak paylaştı gören şaştı kaldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Şaşırma istersen!
Aygün Aydın artık sınır tanımıyor! İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'eskortluk' açıklamasıyla şaşırtmıştı. Aygün Aydın şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Çırılçıplak çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Aydın'ın paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yorum yaparak Aydın'ın çıplak görüntülerine tepki gösterdi. İşte Aygün Aydın'ın o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...
Geçen aylarda adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Sabancı'yla yazışmalarını paylaşmıştı. Sabancı ile ilişkisine inanamayanlara sinirlenip yazışmaları ifşa eden Aydın'ın Instagram hesabından yayınladığı konuşmalarda; ikilinin buluşma için yaptığı plan ve Sabancı'nın doğum günüyle alakalı konuşmaların yer aldığı görülmüştü.
3 GÜN HAPİS YATTI!
Hakan Sabancı ise kendisiyle ilgili art arda paylaşımlar yapan Aygün Aydın hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Aydın bu kararı çiğneyince 3 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı.
ŞAŞIRTAN ESKORTLUK AÇIKLAMASI!
Kararın ardından paylaşım yapan Aygün Aydın, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" ifadelerini kullandı.