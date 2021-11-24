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Haberler Magazin Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle...

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu kızı Deren Talu'nun bir çekimde poz verdiği anlar kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle objektif karşısına geçen Talu'nun o halleri kısa sürede gündem oldu. İşte iddialı kıyafetiyle dikkat çeken Deren Talu'nun sosyal medyaya damga vuran o halleri...

24.11.2021 22:37 - Son Güncelleme: 24.11.2021 22:51
Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu kızı Deren Talu, tercih ettiği iddialı elbiselerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle...

Deren Talu'nun bir çekimde poz verdiği anlar kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı ve genç oyuncu bu kez transparan kıyafetiyle çok konuşuldu.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle...

İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle objektif karşısına geçen Talu'nun o halleri kısa sürede gündem oldu.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle...

Birçok magazin sayfası tarafından paylaşılan o görüntüler, kısa süre içinde hızla sosyal medyada yayıldı.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyanın gündeminde! İç çamaşırının gözüktüğü transparan kıyafetiyle...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Talu'nun kıyafetini beğendiğini dile getirdi. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, genç oyuncunun kıyafet tercihini fazla iddialı bularak eleştirdi.

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