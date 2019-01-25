Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı:

"Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."