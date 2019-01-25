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Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

25.01.2019 12:32 - Son Güncelleme: 25.01.2019 14:49
Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenazeye katıldı.

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı:

"Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

"BEN ONUN BEBEĞİYDİM"

Elvan Gruda annesini anlatırken konuşmakta güçlük çekti:

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
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