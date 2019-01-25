İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe sevgilisinden şiddet gördü!
Bu görüntüler magazin dünyasının gündemine oturdu... İzzet Altunmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, sevgilisinden şiddet gördü. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan Fırat Altunmeşe'nin görünütüsü olay yarattı. 'Bana bunu sevdiğim kadın yaptı' diyen Fırat Altunmeşe olay yerinden uzaklaştı. İşte İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe'nin olaylı gecesi.
25.01.2019 09:25
- Son Güncelleme: 25.01.2019 09:54
Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Fırat Altunmeşe, sevgilisinden şiddet gördü. Fırat Altunmeşe'nin kanlar içindeki hali olay yarattı.
YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI
İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, Bebek'te sevgilisinin saldırısına uğradı. Üç yıldır birlikte olan çift, önceki gece Lucca'ya gitti.
Bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Altunmeşe ile sevgilisi, mekan çıkışında da kavga etmeyi sürdürdü. Giderek hararetlenen tartışma sonucunda, sevgilisi Altunmeşe'ye saldırdı.
GAZETECİLERİ GÖRDÜ UZAKLAŞTI
Genç kadın; tırnaklarıyla Altunmeşe'nin alnını, yanaklarını ve çenesini çizerek kan içinde bıraktı. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark eden genç kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı.
Neye uğradığını şaşıran Altunmeşe ise "Üç yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" dedi.