Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti! Ayşen Gruda'nın dostları yasa boğuldu

HÜLYA AVŞAR

Herkesin başı sağ olsun, bütün sanatçıların, sinemanın herkesin başı sağ olsun. Hepimiz için ayrı bir renk.. Yeri dolamayacak bir sanatçı. Ben kendisini hiç tanıma fırsatı bulamadım. Ama kendisiyle hep bir şeyler yapmak istedim. Bu benim için bir yaradır. Allah herkese onun gibi sevilmeyi nasip etsin. Her an çalıştı son gününe kadar çalıştı. Bu çok önemli bir gurur sanatçı için. Mekanı cennet olsun.