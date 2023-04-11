RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ayşegül kızı büyüttü! İbrahim Tatlıses'in en küçüğü Elif Ada 11 yaşında koca kız oldu son hali aynı babası! Hülya Avşar da...

Ayşegül kızı büyüttü! İbrahim Tatlıses'in en küçüğü Elif Ada 11 yaşında koca kız oldu son hali aynı babası! Hülya Avşar da...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2011- 2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evli kalmış bu evliliğinden Elif Ada adından bir kız çocuğunu kucağını almıştı. Zaman çok hızlı geçti ve Elif Ada 11 yaşında kocaman bir kız olduç Önceki gün doğum gününü kutlayan Elif Ada'nın son halini görenler babasına benzerliğine bir kez daha inanamadı. Öte yandan Hülya Avşar'dan da yorum gecikmedi.

11.04.2023 10:56 - Son Güncelleme: 11.04.2023 10:56
Ayşegül kızı büyüttü! İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada 11 yaşında koca kız oldu son hali aynı babası! Hülya Avşar da...

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu.

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Ayşegül kızı büyüttü! İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada 11 yaşında koca kız oldu son hali aynı babası! Hülya Avşar da...

Evliliklerinden Elif Ada adını verdikleri bir kızları bulunan çift, 2013 yılında yollarını ayırdı.

Ayşegül kızı büyüttü! İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada 11 yaşında koca kız oldu son hali aynı babası! Hülya Avşar da...

Elif Ada'nın son hali ise gündem oldu.

Ayşegül kızı büyüttü! İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada 11 yaşında koca kız oldu son hali aynı babası! Hülya Avşar da...

Elif Ada annesini boyuna şimdiden geldi bile.

Ayşegül kızı büyüttü! İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada 11 yaşında koca kız oldu son hali aynı babası! Hülya Avşar da...

İŞTE ELİF ADA'NIN SON HALİ

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