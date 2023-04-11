Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil giyip giyip çıkardı sonra da bornozlu pozunu paylaştı! Parayla haber yaptırdığı iddia edilen Yasmin...
3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Şu sıralar Survivor adlı yarışma programıyla tanınan Yiğit Poyraz'la doludizgin bir aşk yaşayan Yasmin, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Yasmin parayla haber yaptırıyor" yorumuna sert çıkan Erbil yine paylaşımlarıyla olay yarattı.
11.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 11.04.2023 11:47