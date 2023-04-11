Okan Karacan eski eşine hayatı zehir etti! Kapısının önünde olay çıkarmıştı Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: "Mesajlarıyla tuzağa düşürmeye çalışıyor"
Okan Karacan eski eşine hayatı zehir etti! Kapısının önünde olay çıkarmıştı Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu. 2014 yılında evlendiği Zeynep Karacan'dan Alican ve Ayşe Naz adında iki evladı olan Okan Karacan ani bir kararla boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek yüzünden kavga etti. Geçtiğimiz günlerde "Can güvenliğim yok" diyerek şirketteki çalışanlardan şikayetçi olan Karaca, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartıştı. Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu soluğu savcılıkta aldı. Evli oldukları süre içerisinde Karacan tarafından defalarca aldatıldığını söyleyen Kadıoğlu, eski eşinin sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.
"MESAJLARIYLA TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"
Okan Karacan eski eşine hayatı zehir etti! Kapısının önünde olay çıkarmıştı Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu.
Okan Karacan, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu. Alacak verecek kavgasında şoke eden anlar yaşandı. Dün alacaklarının temini için kendisinin kurduğunu söylediği şirketin önüne giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı.
ŞİRKETİN ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; polisler şirketin önüne giden ve bir personelle tartışan ünlü isim, "Burası benim emeklerimle 1 yıl önce kurduğum şirket. 1 kişiye 5 kişi saldırıyor. Alacaklarımı 1 senedir vermiyorlar. Telefonlarımı engellediler, bana yabancı madde kullanıyorsun diyerek şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım, 30 yıldır bu işi yapıyorum ve alkol almıyorum. Yabancı madde kullanmıyorum, kullansak söyleriz" dedi.
"POLİSLERE DE KIZDI"
Şirkete girmeye çalışan Okan Karacan, personellerle arbede yaşayınca araya polis girdi.
Polislere de müdahale eden Karacan, "Hepsinden şikayetçiyim, hepsini karakola alın. Ben ekmeğimin, çocuklarımın rızkının peşindeyim" dedi. Karacan'a aracına bindirerek karakolu gitmesi gerektiğini söyleyen güvenlik güçleri, "Gerekeni yapacağız" dedi. Karaca, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartıştı.