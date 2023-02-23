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Haberler Magazin EDHO'da Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli'ydi... Selin Işık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: "Anneniz kendini klonlamış"

EDHO'da Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli'ydi... Selin Işık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: "Anneniz kendini klonlamış"

EDHO'da Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli'ydi... Selin Işık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Bir dönemin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli karakterine hayat veriyordu Selin Işık... Yeni projesi ile ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Selin Işık'ın Instagram hesabında o kareleri görenler, "Anneniz kendini klonlamış" yorumları yapıyor.

23.02.2023 16:17 - Son Güncelleme: 23.02.2023 16:28
EDHO’da Yunus Emre Yıldırımer’in eşi Özlem Çakırbeyli’ydi... Selin Işık’ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: Anneniz kendini klonlamış

"ANNENİZ KENDİNİ KLONLAMIŞ"

EDHO'da Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli'ydi... Selin Işık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz.

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EDHO’da Yunus Emre Yıldırımer’in eşi Özlem Çakırbeyli’ydi... Selin Işık’ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: Anneniz kendini klonlamış

EDHO'nun Özlem Çakırbeyli'si olarak hafızalara kazınmıştı.

EDHO’da Yunus Emre Yıldırımer’in eşi Özlem Çakırbeyli’ydi... Selin Işık’ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: Anneniz kendini klonlamış

35 yaşındaki Selin Işık yeni projesiyle ekranlara dönüyor.

EDHO’da Yunus Emre Yıldırımer’in eşi Özlem Çakırbeyli’ydi... Selin Işık’ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: Anneniz kendini klonlamış

Kraliçe dizisinde boy göstereceği iddia edilen Selin Işık sosyal medya gündeminde.

EDHO’da Yunus Emre Yıldırımer’in eşi Özlem Çakırbeyli’ydi... Selin Işık’ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: Anneniz kendini klonlamış

Yaşıyla şaşkına çeviren Selin Işık'ın çocukluk halini görenler, "Anneniz kendini klonlamış" yorumları yapıyor.

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