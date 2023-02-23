EDHO'da Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli'ydi... Selin Işık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz: "Anneniz kendini klonlamış"
EDHO'da Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli'ydi... Selin Işık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Bir dönemin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli karakterine hayat veriyordu Selin Işık... Yeni projesi ile ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Selin Işık'ın Instagram hesabında o kareleri görenler, "Anneniz kendini klonlamış" yorumları yapıyor.
23.02.2023 16:17 - Son Güncelleme: 23.02.2023 16:28
"ANNENİZ KENDİNİ KLONLAMIŞ"
EDHO'da Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Özlem Çakırbeyli'ydi... Selin Işık'ı daha önce hiç böyle görmemiştiniz.
Yaşıyla şaşkına çeviren Selin Işık'ın çocukluk halini görenler, "Anneniz kendini klonlamış" yorumları yapıyor.