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Demet Özdemir'i gölgede bırakan o kişi en yakını! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i gören inanamadı

29 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir son dönemde gerek rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle, gerek sevgilileriyle, özellikle de sosyal medyada geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. 1992 yılında Kocaeli'nde doğan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar annesiyle karşılaşınca gözlerine inanamadı. Ayşen Şener güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. Öyle ki anne-kızı yan yana görenler en başta abla-kardeş sanıyor. İşte başta Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener olmak üzere ünlülerin anneleri.

09.03.2021 18:20 - Son Güncelleme: 09.03.2021 18:50
Demet Özdemir'i gölgede bırakan o kişi en yakını! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i gören inanamadı

Geçirdiği estetik operasyonlarla sosyal medyaya damgasını vuran Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görenler 'Yok artık' demekten kendini almıyor.

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Demet Özdemir'i gölgede bırakan o kişi en yakını! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i gören inanamadı

İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

Demet Özdemir'i gölgede bırakan o kişi en yakını! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i gören inanamadı

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Demet Özdemir'i gölgede bırakan o kişi en yakını! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i gören inanamadı
Demet Özdemir'i gölgede bırakan o kişi en yakını! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i gören inanamadı
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