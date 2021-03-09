Merve Boluğur'la Acemi Cadı'da fırtınalar estirdi sonra sırra kadem bastı! Dizinin Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son halini görün

2005 yılında ekran gelen Acemi Cadı adlı dizi Merve Boluğur'un kariyerinin mihenk taşlarından biri oldu. Ancak hepsi için öyle değil. Acemi Cadı'nın kötülükler kraliçesi, şımarık zengin çocuğu Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan onlardan biri. Acemi Cadı'nın ardından birkaç yapımda rol alsa da sonrasında adeta sırra kadem bastı. Peki şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Billur Yazgan, aradan geçen 16 yıla rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Yazgan, evlendikten sonra setlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etti. İşte Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son hali...

09.03.2021 15:42 - Son Güncelleme: 09.03.2021 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





