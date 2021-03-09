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Merve Boluğur'la Acemi Cadı'da fırtınalar estirdi sonra sırra kadem bastı! Dizinin Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son halini görün

2005 yılında ekran gelen Acemi Cadı adlı dizi Merve Boluğur'un kariyerinin mihenk taşlarından biri oldu. Ancak hepsi için öyle değil. Acemi Cadı'nın kötülükler kraliçesi, şımarık zengin çocuğu Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan onlardan biri. Acemi Cadı'nın ardından birkaç yapımda rol alsa da sonrasında adeta sırra kadem bastı. Peki şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Billur Yazgan, aradan geçen 16 yıla rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Yazgan, evlendikten sonra setlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etti. İşte Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son hali...

09.03.2021 15:42 - Son Güncelleme: 09.03.2021 15:43
Merve Boluğur'la Acemi Cadı'da fırtınalar estirdi sonra sırra kadem bastı! Dizinin Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son halini görün

2005 yılında yayınlanan gençlik dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül'ün baş düşmanı Tuğçe karakterine başarıyla hayat veren Billur Yazgan'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun aradan yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi dikkat çekti.

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Merve Boluğur'la Acemi Cadı'da fırtınalar estirdi sonra sırra kadem bastı! Dizinin Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son halini görün

2000'li yıllara damga vuran fantastik dizi Acemi Cadı'da Merve Boluğur'la başrolü paylaşan Billur Yazgan, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.

Merve Boluğur'la Acemi Cadı'da fırtınalar estirdi sonra sırra kadem bastı! Dizinin Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son halini görün

Acemi Cadı, Papatyam, Yabancı Damat, Şöhret gibi dizilerde rol alan Billur Yazgan uzun zamandır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Merve Boluğur'la Acemi Cadı'da fırtınalar estirdi sonra sırra kadem bastı! Dizinin Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son halini görün

Evlendikten sonra setlere ara veren Billur Yazgan, çocuğu ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Merve Boluğur'la Acemi Cadı'da fırtınalar estirdi sonra sırra kadem bastı! Dizinin Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son halini görün

Billur Yazgan artık 35 yaşında bir kadın ancak güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

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