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Ayşecan Tatari son görüntüsü ile sosyal medyanın gündeminde

Çocuklar Duymasın dizisinin küçük çocuk oyuncularından Ayşecan Tatari son haliyle gündeme geldi. Daha çok küçük yaşta Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı.

27.08.2019 10:07 - Son Güncelleme: 18.11.2019 16:26
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı! Görüntüsü şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı! Görüntüsü şaşırttı!

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Sevgilisi Edip Tepeli ile paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Edip Tepeli de kendisi gibi oyuncu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı! Görüntüsü şaşırttı!

Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile birlikte olan Ayşecan Tatari, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı! Görüntüsü şaşırttı!

İlişkilerinde bir yılı geride bırakan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen ikilinin aileleri de tanıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı! Görüntüsü şaşırttı!

Ayşecan Tatari

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