Ayşecan Tatari son görüntüsü ile sosyal medyanın gündeminde
Çocuklar Duymasın dizisinin küçük çocuk oyuncularından Ayşecan Tatari son haliyle gündeme geldi. Daha çok küçük yaşta Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı.
27.08.2019 10:07
- Son Güncelleme: 18.11.2019 16:26
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.
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