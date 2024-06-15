Ayşe babası Efe Önbilgin ile kavuştu! Hiçbir şey bitmedi! Deniz Akkaya'dan ilk paylaşım geldi

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı ilişki Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Akkaya ve 16 yaşındaki kızının karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Geçtiğimiz günlerde koruma altına alınan Ayşe mahkemenin verdiği ara kararla babası Efe Önbilgin'e teslim edili. Baba -kız, dün akşam birbirlerine kavuştu. Deniz Akkaya'dan da yorum gecikmedi.İşte detaylar...
Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem yarattı. Devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise iddiaları yalanladı. Annesini suçladı. Olay günü yaşananları Ayşe, savcıya şöyle anlattı: Annem 'Senden nefret ediyorum' dedi. İçinde termos olan çantamı bana fırlattı. Çeneme geldi. Canım acıdığı için 'Oha' dedim. Annem bana 'Benimle bu ses tonuyla konuşamazsın' deyip tokat attı'. 'O. çocuğu, kötü tohum, şeytan...' gibi hakaretler etti."
UZAKLAŞTIRMA KARARI!
Ayşe bunları söylerken Deniz Akkaya X'teki hesabından bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlamayacağını her şeyi kendi YouTube kanalından anlatacağını vurguladı.
BABASI İLE KALMAK İSTEDİ
Londra'da yaşayan Efe Önbilgin, 15 yaşındaki kızının velayetinin kaldırılması için 29 Mayıs 2024'te İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. O davada, ara karar açıklandı. Açıklanan kararda; Ayşe Önbilgin'in babasıyla kalmak istediği ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediği bildirildi.