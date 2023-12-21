Ayrılık sonrası Mert Ramazan Demir koltuk değnekleriyle "Nereleri tekmeledin?" Afra Saraçoğlu "Aşk maşk yok" demiş silip atmıştı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Demir'in sosyal medyada ortaya çıkan koltuk değnekleri görüntüleri sevenlerini korkuttu. İşte detaylar...