Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in son hali sevenlerini üzdü! “Yıllar ona da acımamış” Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi...

'Salako', 'Şaşkın Damat', Hanzo', 'Salak Milyoner', 'Köyden İndim Şehire' ve daha birçok yapımda rol alan Meral Zeren, Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazındı. Performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Zeren'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte Meral Zeren'in son hali...
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Salako'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren, hem performansı hem de güzelliğiyle büyük beğeni topladı.
Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Meral Zeren, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Zeren'in son halini gören ise inanamadı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı.