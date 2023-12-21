Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in son hali sevenlerini üzdü! “Yıllar ona da acımamış” Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi...

'Salako', 'Şaşkın Damat', Hanzo', 'Salak Milyoner', 'Köyden İndim Şehire' ve daha birçok yapımda rol alan Meral Zeren, Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazındı. Performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Zeren'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte Meral Zeren'in son hali...