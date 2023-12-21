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17 yaşında evden kaçmıştı! Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! O günleri ilk kez anlattı: “Ya bizim malımız olacaksın ya da...”

'İki Deli', 'Benden Bir Tane Daha Yok', 'Alt Dudak', 'Naber', 'Şansın Bol Olsun', 'Yalanın Batsın' ve daha nicesiyle yıllarca müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Hande Yener, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Yener, hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte henüz 17 yaşındayken evden kaçan Hande Yener'in dikkat çeke o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 10:26 Güncelleme 21 Aralık 2023, 10:26
17 yaşında evden kaçmıştı! Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! O günleri ilk kez anlattı: “Ya bizim malımız olacaksın ya da...” 1

23 yıllık kariyerinde birçok hit şarkısına imza atan Hande Yener, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi.

17 yaşında evden kaçmıştı! Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! O günleri ilk kez anlattı: “Ya bizim malımız olacaksın ya da...” 2

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Yener, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Selim Akar'ın sorularını yanıtlayan Yener, kariyerinin başlarında yaşadığı zorluklardan bahsetti.

17 yaşında evden kaçmıştı! Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! O günleri ilk kez anlattı: “Ya bizim malımız olacaksın ya da...” 3

İşte Hande Yener'in açıklamalarından satır başları...

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