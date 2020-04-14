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Dilan Çiçek Deniz kapı eşiğinde amuda kalkınca... 'Ne yapıyorsunuz Dilan Hanım'

Çukur dizisindeki Sena karakteri ile dikat çeken oyuncu Dilan Çiçek Deniz, koronavirüs salgınından dolayı evinden dışarı çıkmıyor. Verdiği kilolar nedeni ile bir dönem anoreksiya olduğu yönündeki iddialarla hayranlarını korkutan güzel oyuncu, spor yapmayı ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile etkileşim halinde bulunan oyuncu, yaptığı spor hareketleriyle dikkat çekti. Evinde mini şortuyla spor yapan Dilan Çiçek Deniz, kapı eşiğinde amuda kalktığı anların fotoğraflarını paylaştı. İşte kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan 25 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in Instagram paylaşımı ve ünlülerin koronavirüs günlüğü...

14.04.2020 14:57 - Son Güncelleme: 14.04.2020 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





