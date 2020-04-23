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Kendall Jenner güzelliğini konuşturdu! Anılara tutunan modelden çok konuşulan fotoğraflar

Kardashian ailesinin doğal güzeli Kendall Jenner, güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardığı günleri özledi. Bahamalar tatilinden fotoğraflar paylaşan ABD'li model ve TV yıldızı Kendall Jenner, corona virüs tedbirleri kapsamında ev karantinasında... Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşan 24 yaşındaki güzel, yeniden gitmeyi çok istediği Bahamalar tatilinde çekildiği karelerle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bebeklik fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sunan model Kendall Jenner'a sosyal medyada övgü yağdı.

23.04.2020 11:52 - Son Güncelleme: 23.04.2020 12:10
Kendall Jenner güzelliğini konuşturdu! Anılara tutunan modelden çok konuşulan fotoğraflar

Corona virüs tedbirleri kapsamında ev karantinasında olan Kardashian ailesinin doğal güzeli Kendall Jenner, güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardığı günleri özledi.

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Kendall Jenner güzelliğini konuşturdu! Anılara tutunan modelden çok konuşulan fotoğraflar

ABD'li model ve TV yıldızı Kendall Jenner, mart sonunda henüz karantina başlamadan Bahamalar'da yaptığı tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Kendall Jenner güzelliğini konuşturdu! Anılara tutunan modelden çok konuşulan fotoğraflar

24 yaşındaki güzel, "Yeniden gitmeyi çok istiyorum" notuyla bir ayda evden sıkıldığını söyledi.

Kendall Jenner güzelliğini konuşturdu! Anılara tutunan modelden çok konuşulan fotoğraflar

Geçtiğimiz günlerde bebeklik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Kendall Jenner'ın güzelliğine sosyal medyada övgü yağıyor...

Kendall Jenner güzelliğini konuşturdu! Anılara tutunan modelden çok konuşulan fotoğraflar

İşte Kendall Jenner ve diğer ünlülerin bebeklik halleri...

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