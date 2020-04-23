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Kendall Jenner güzelliğini konuşturdu! Anılara tutunan modelden çok konuşulan fotoğraflar

Kardashian ailesinin doğal güzeli Kendall Jenner, güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardığı günleri özledi. Bahamalar tatilinden fotoğraflar paylaşan ABD'li model ve TV yıldızı Kendall Jenner, corona virüs tedbirleri kapsamında ev karantinasında... Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşan 24 yaşındaki güzel, yeniden gitmeyi çok istediği Bahamalar tatilinde çekildiği karelerle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bebeklik fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sunan model Kendall Jenner'a sosyal medyada övgü yağdı.

23.04.2020 11:52 - Son Güncelleme: 23.04.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





