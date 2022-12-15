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Haberler Magazin 7 ay önce “evet” dediler! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın sessiz sedasız evlendiği eşi de çok ünlü! Meğer Leyla ile Mecnun’un...

7 ay önce “evet” dediler! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın sessiz sedasız evlendiği eşi de çok ünlü! Meğer Leyla ile Mecnun’un...

Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Aldatmak dizisinde Behram karakterini canlandıran Aras Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Aydın'ın aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aydın hakkında en çok "Aras Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Aydın'ın 7 ay önce ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aras Aydın hangi oyuncuyla evliymiş...

takvim.com.tr
15.12.2022 23:09 - Son Güncelleme: 15.12.2022 23:09
7 ay önce “evet” dediler! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın sessiz sedasız evlendiği eşi de çok ünlü! Meğer Leyla ile Mecnun’un...

Aldatmak dizisinde Behram karakterini canlandıran Aras Aydın'ın hayatı merak konusu oldu.

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7 ay önce “evet” dediler! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın sessiz sedasız evlendiği eşi de çok ünlü! Meğer Leyla ile Mecnun’un...

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Aydın hakkında en çok "Aras Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

7 ay önce “evet” dediler! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın sessiz sedasız evlendiği eşi de çok ünlü! Meğer Leyla ile Mecnun’un...

Aydın'ın 7 ay önce 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yıldız ismiyle nikah masasına oturduğu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

7 ay önce “evet” dediler! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın sessiz sedasız evlendiği eşi de çok ünlü! Meğer Leyla ile Mecnun’un...

İşte başta Aras Aydın olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

7 ay önce “evet” dediler! Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın sessiz sedasız evlendiği eşi de çok ünlü! Meğer Leyla ile Mecnun’un...

TANER ÖLMEZ

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