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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç aşık olmamış... Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ayşegül Yıldız, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yapacağını ifade etti. '2. kez anne olmak istiyor musunuz?' ve 'Kaç kere aşık oldunuz?' soruları ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız'ın soru-cevap anketinde verdiği yanıtlar...

11.04.2021 17:03 - Son Güncelleme: 11.04.2021 17:37
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram2dan takipçilerinin sorulaarını yanıtladı.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

Nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yaptığını ifade eden Yıldız, yeniden çocuk sahibi olma konusunda ise, 'Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem' yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

Ardından 'Kaç kere aşık oldunuz?' sorusu ile karşı karşıya gelen Yıldız, 'Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım' şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Ayşegül Yıldız'ın Instagram paylaşımları sonrası usta ismin eski eşleri merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşleri ve sevgilileri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski hayat arkadaşları...