İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç aşık olmamış... Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ayşegül Yıldız, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yapacağını ifade etti. '2. kez anne olmak istiyor musunuz?' ve 'Kaç kere aşık oldunuz?' soruları ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız'ın soru-cevap anketinde verdiği yanıtlar...

11.04.2021 17:03 - Son Güncelleme: 11.04.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





