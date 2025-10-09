PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı Azra ameliyattan önce kimdi? Aynadaki Yabancı'da Azra karakterinin ilk halini hangi oyuncu canlandırıyor?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Aynadaki Yabancı dizisi güçlü senaryosuyla merak uyandırmaya devam ediyor. Aynadaki Yabancı, izleyiciyi kimlik, hafıza ve yeniden doğuş kavramları etrafında örülmüş güçlü bir hikayenin içine davet ediyor. İlk bölümde Azra karakterinin geçirdiği estetik ameliyatın ardından Azra'yı canlandıran oyuncu sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki Aynadaki Yabancı Azra ameliyattan önce kimdi? Aynadaki Yabancı'da Azra karakterinin ilk halini hangi oyuncu canlandırıyor? Sema Gültekin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

atv ekranlarında yayınlanan Aynadaki Yabancı dizisi, güçlü hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kimlik, hafıza ve yeniden doğuş temalarını merkeze alan yapım oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin ilk bölümünde Azra karakterinin geçirdiği estetik ameliyat sahnesi sosyal medyada gündem olurken, ameliyat öncesi Azra'ya hayat veren oyuncu merak konusu oldu.

Takvim Logo

Aynadaki Yabancı Azra ameliyattan önce kimdi?

atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, karakter dönüşümleriyle dikkat çekerken Azra karakteri de izleyicilerin ilgisini en çok çeken isimlerden biri oldu.

Takvim Logo

Dizide estetik operasyon sonrası Azra'nın yeni yüzüne Simay Barlas hayat verirken, karakterin geçmişteki halini ise Sema Gültekin canlandırıyor.

Takvim Logo

Sema Gültekin kimdir?

Genç oyuncu Sema Gültekin, daha önce Şakir Paşa Ailesi dizisinde "Müjgan" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Takvim Logo

Dengi Dengine (2019), Yalı Çapkını (2023) ve Güzel Aşklar Diyarı (2024) gibi yapımlarda da rol aldı.

Takvim Logo

Sinema kariyerinde ise 2019 yapımı Merhaba Güzel Vatanım filminde "Nüzhet Hanım" karakterine, 2022'de çekilen Bir Kartanesinin Ömrü filminde ise başrole hayat verdi.

Takvim Logo

Son olarak Aynadaki Yabancı dizisinde Azra karakteriyle sergilediği performans, izleyicilerden tam not aldı.

Takvim Logo

Aynadaki Yabancı'nın hikayesi ne?

Aynadaki Yabancı; hikayesi bir masal gibi görünen Azra'nın, hayatı bir kabusa dönüştükten sonra kendi kimliğini yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Yeni bir kimlik, yeni bir hayat ve asla tanınmayacak bir yüz… "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelen Aynadaki Yabancı, bir annenin evladı için neleri göze alabileceğini çarpıcı bir dille anlatıyor.

Gerçeği görmek mi daha tehlikeli yoksa onu bilmeden yaşamak mı?
Takvim Logo
Yeni bir yüz yeni bir hayat! Aynadaki Yabancı’nın Azrası Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Yeni bir yüz yeni bir hayat! Aynadaki Yabancı'nın Azra'sı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kaynak: atv, sosyal medya