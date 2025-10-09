Aynadaki Yabancı Azra ameliyattan önce kimdi? Aynadaki Yabancı'da Azra karakterinin ilk halini hangi oyuncu canlandırıyor?

Aynadaki Yabancı'nın hikayesi ne?

Aynadaki Yabancı; hikayesi bir masal gibi görünen Azra'nın, hayatı bir kabusa dönüştükten sonra kendi kimliğini yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Yeni bir kimlik, yeni bir hayat ve asla tanınmayacak bir yüz… "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ekrana gelen Aynadaki Yabancı, bir annenin evladı için neleri göze alabileceğini çarpıcı bir dille anlatıyor.