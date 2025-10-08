Aynadaki Yabancı 2. bölüm 2. fragmanı: Gerçeği görmek mi daha tehlikeli yoksa onu bilmeden yaşamak mı?

Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümün tanıtımında; Karaaslan Malikanesi'nde işe başlayan Defne (Azra), kısa süre içinde geçmişine dair tuhaf anılarla yüzleşmeye başlar. Emirhan'ın kahvesinin yanında karanfil sevmesi gibi küçük ama rahatsız edici detaylar, Defne'nin zihninde giderek büyüyen bir şüpheye dönüşür.

Kaynak: atv Bir gece Leyla'nın havuza düşmesiyle panik yaşanır. Defne, tereddüt etmeden suya atlayarak onu kurtarmaya çalışır. Öte yandan Barış, Defne'nin davranışlarını anlamlandıramaz ve öfkesini kontrol edemez. Mihri ise Defne'de bir tuhaflık sezerek onu yakından izlemeye başlar. Defne'nin kardeşinin Barış'ın kliniğine gelmesiyle gizem daha da derinleşir. Emirhan'ın Defne'yi gizemli odaya çağırmasıyla ise sırlar açığa çıkmaya başlar.