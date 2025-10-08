Aynadaki Yabancı 2. bölüm 2. fragmanı: Gerçeği görmek mi daha tehlikeli yoksa onu bilmeden yaşamak mı?

Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümün tanıtımında; Karaaslan Malikanesi'nde işe başlayan Defne (Azra), kısa süre içinde geçmişine dair tuhaf anılarla yüzleşmeye başlar. Emirhan'ın kahvesinin yanında karanfil sevmesi gibi küçük ama rahatsız edici detaylar, Defne'nin zihninde giderek büyüyen bir şüpheye dönüşür.
Bir gece Leyla'nın havuza düşmesiyle panik yaşanır. Defne, tereddüt etmeden suya atlayarak onu kurtarmaya çalışır. Öte yandan Barış, Defne'nin davranışlarını anlamlandıramaz ve öfkesini kontrol edemez. Mihri ise Defne'de bir tuhaflık sezerek onu yakından izlemeye başlar. Defne'nin kardeşinin Barış'ın kliniğine gelmesiyle gizem daha da derinleşir. Emirhan'ın Defne'yi gizemli odaya çağırmasıyla ise sırlar açığa çıkmaya başlar.
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.