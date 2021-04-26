RAMAZAN İMSAKİYE
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Aylin Aslım anne oldu! Bebeğinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Aylin Aslım anne oldu! Flüt sanatçısı Utku Vargı ile ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da nikah masasına oturan Aylin Aslım, geçen ocak ayında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Aslım, bebeğini dünyaya getirdi. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Aslım, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Bebeğinin fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Aslım, "Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoş geldin oğlum" ifadelerini kullandı. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı…

26.04.2021 10:20 - Son Güncelleme: 26.04.2021 10:20
Aylin Aslım anne oldu! Bebeğinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Aylin Aslım, flüt sanatçısı Utku Vargı ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti. Aslım, geçen ocak ayında ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak bebek beklediğini açıklamıştı.

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Aylin Aslım anne oldu! Bebeğinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Aylin Aslım, bebeğini dünyaya getirdi. Doğum sonrası heyecanını takipçileriyle paylaşan Aslım, oğlunun ismini de ilk kez açıkladı.

Aylin Aslım anne oldu! Bebeğinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Aylin Aslım, paylaşımına "Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoş geldin oğlum" notunu ekledi.

Aylin Aslım anne oldu! Bebeğinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı oğlunun ismini ilk kez açıkladı

46 yaşındaki şarkıcı, oğluna Orman Umut Çağlan adını verdi.

Aylin Aslım anne oldu! Bebeğinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı oğlunun ismini ilk kez açıkladı

"HAYATIN BANA EN BÜYÜK SÜRPRİZİ"
Aylin Aslım, anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu: "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu.