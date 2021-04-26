Aylin Aslım anne oldu! Bebeğinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Aylin Aslım anne oldu! Flüt sanatçısı Utku Vargı ile ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da nikah masasına oturan Aylin Aslım, geçen ocak ayında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Aslım, bebeğini dünyaya getirdi. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Aslım, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Bebeğinin fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Aslım, "Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoş geldin oğlum" ifadelerini kullandı. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı…

26.04.2021 10:20 - Son Güncelleme: 26.04.2021 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





