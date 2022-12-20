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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer, başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla ise hayranlarını endişelendirdi. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli partneri Özge Törer'in paylaşımı...

takvim.com.tr
20.12.2022 01:28 - Son Güncelleme: 20.12.2022 01:28
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Özge Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Törer, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. Törer'in paylaşımına eklediği "Hastayız ama güçlüyüz" notu ise takipçilerini endişelendirdi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı

İşte Özge Törer'in paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı

Gülsim Ali İlhan

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