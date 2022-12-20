Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en cesur haliyle paylaştı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli partneri doğallığıyla hayran bıraktı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer, başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla ise hayranlarını endişelendirdi. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli partneri Özge Törer'in paylaşımı...
20.12.2022 01:28 - Son Güncelleme: 20.12.2022 01:28
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Özge Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.