Türkiye A Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu 7 yıldır evliymiş! Galatasaray’a transfer engeli yapmıştı! İşte güzeller güzeli eşi...

Geçtiğimiz hafta Macaristan ile karşılaşan ve 1-0 mağlup olan millilerimiz, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşılaştı. Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ile ilk 11'i paylaşan Hakan Çalhanoğlu 25.dakikada attığı penaltı golüyle araştırılmaya başlandı. Hakan Çalhanoğlu'nun 7 yıldır evli olduğunu görenler adeta şoke oldu. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun güzeller güzeli eşi...