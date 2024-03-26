Türkiye A Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu 7 yıldır evliymiş! Galatasaray’a transfer engeli yapmıştı! İşte güzeller güzeli eşi...

Geçtiğimiz hafta Macaristan ile karşılaşan ve 1-0 mağlup olan millilerimiz, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşılaştı. Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ile ilk 11'i paylaşan Hakan Çalhanoğlu 25.dakikada attığı penaltı golüyle araştırılmaya başlandı. Hakan Çalhanoğlu'nun 7 yıldır evli olduğunu görenler adeta şoke oldu. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun güzeller güzeli eşi...
A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncularından birisi olan Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla kariyerine devam ediyor.
Inter'e transfer olduğundan bu yana takımının as oyuncusu olmayı başaran Hakan Çalhanoğlu, bu sezon da oldukça yüksek bir form seviyesinde.
40 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan tecrübeli orta saha, A Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi.