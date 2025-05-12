138 kilodan 66’ya düştü! Esin Gündoğdu’nun ameliyatsız zayıflatan diyeti! Son halini gören tanıyamıyor

Yıllarca kilo vermek için çaba gösteren oyuncu Esin Gündoğdu, sonunda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yöntemle büyük bir başarıya imza attı. Ameliyatsız şekilde 72 kilo veren Gündoğdu'nun uyguladığı beslenme yöntemi ve günlük rutinleri merak konusu oldu.
OYUNCU ESİN GÜNDOĞDU 72 KİLO VERMİŞTİ!
138 kilodan 66 kiloya düşen başarılı oyuncu Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük değişimle adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla hem şaşırttı hem de ilham verdi.
'Recep İvedik 2', 'Kocan Kadar Konuş', 'Yeni Gelin', 'Aşk Yeniden', 'Tozkoparan İskender' gibi pek çok yapımla tanınan oyuncu Esin Gündoğdu, geçirdiği fiziksel dönüşümle bir kez daha gündeme geldi. Uzun süredir kilo verme mücadelesi veren ve bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşayan oyuncu, verdiği 72 kiloyla hayranlarının takdirini topladı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Esin Gündoğdu, son paylaşımında siyah kıyafeti ve zarif görünümüyle bambaşka biri haline geldiğini adeta gözler önüne serdi. Takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulan oyuncunun bu dönüşümü, birçok kişiye umut oldu.
MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMADI
Sıklıkla mide ameliyatı olup olmadığını soran takipçilerine de açıklık getiren Gündoğdu, bu süreci tamamen diyet ve sporla yönettiğini vurguladı. Başlangıçta 147 kilo olduğunu belirten oyuncu, ilk etapta tuvalete gitmenin bile kendisi için zorlayıcı olduğunu söyledi. Hareket etmekte zorlandığını ancak zamanla yüzme ve yürüyüş gibi egzersizlerle sporu hayatına kattığını dile getirdi.
DİYETİSYENLERE KARŞI ELEŞTİRİ
Gündoğdu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, diyetisyenlere karşı mesafeli durduğunu da paylaştı. Uygulanan bazı standart diyetlerin kendisine uygun olmadığını düşündüğünü belirten oyuncu, "Bana verilen diyet listesinde domates ve soğan bile yasaktı. Psikolojim bozuldu ve bıraktım. Sonra kendi bildiğim şekilde ilerlemeye karar verdim" dedi.
DUYGUSAL KAYIPTAN SONRA 15 KİLO ALDI
Kilo verme sürecinde önemli bir dönüm noktasına da değinen Gündoğdu, yakın zaman önce çok sevdiği kuzenini kaybettiğini ve bu süreçte duygusal açlık yaşadığını dile getirdi. Acısını tarif ederken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, bu dönemde yaklaşık 15 kilo aldığını ancak yeniden diyete başladığını belirtti. "Bu bir süreç. Elbette zorluklar oluyor ama yeniden başlayacağım. Önemli olan sürdürülebilir bir düzen" ifadelerini kullandı.
İLHAM KAYNAĞI OLDU
Esin Gündoğdu'nun yaşadığı bu dönüşüm, sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal bir yolculuk olarak da dikkat çekiyor. Kendini yeniden yapılandıran ve tüm süreci açık yüreklilikle paylaşan oyuncu, birçok kişiye motivasyon kaynağı oldu. Şimdi ise takipçileriyle sağlıklı yaşam yolculuğuna devam ediyor.
ESİN GÜNDOĞDU NASIL ZAYIFLADI?
Pek çok kişi mide küçültme ameliyatı olduğunu düşünse de Gündoğdu bu iddiaları net şekilde reddetti.
"Eğer ameliyat olsaydım bu kadar hızlı şekilde geri kilo almazdım" diyerek tamamen diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle zayıfladığını söyledi.
Diyetisyenlerin verdiği listeleri sürdürülebilir bulmadığı için çoğunlukla kendi beslenme düzenini oluşturdu.
"Domates bile yasaktı" dediği katı listeleri psikolojik olarak kaldıramadığını ve kısa sürede bıraktığını ifade etti.
Karbonhidratı azalttı, daha doğal ve sade beslendi.
Yulaf gibi sağlıklı gıdaları zamanla sevdiğini ve farklı tariflerle tüketmeyi öğrendi.
İlk etapta spor yapamayacak kadar kilolu olduğunu, tuvalete gitmenin bile zor olduğunu anlattı.
Zamanla kilolar verdikçe hareket kabiliyeti arttı ve yüzme, yürüyüş gibi egzersizleri düzenli hale getirdi.
Duygusal açlık dönemleri yaşadığını ve yakın bir kuzenini kaybettikten sonra diyeti bırakıp 15 kilo aldığını açıkladı.
Buna rağmen yeniden toparlanarak kaldığı yerden devam etti.
Bu süreci kendi motivasyonuyla ve içgüdüleriyle yönetti.
AMELİYATSIZ KİLO VERMEYİ DESTEKLEYEN DİYET LİSTESİ
🥚 1 haşlanmış yumurta
🥒 4-5 zeytin + bol salatalık & domates
🧀 1 dilim az yağlı beyaz peynir
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
☕ Şekersiz çay (yeşil çay da olabilir)
🍏 1 adet mevsim meyvesi (elma veya armut)
🌰 4-5 çiğ badem veya 2 tam ceviz
🍵 1 fincan şekersiz bitki çayı
🥣 2-3 yemek kaşığı yulaf (suyla pişirilmiş veya yoğurtla karıştırılmış)
🍓 Üzerine tarçın + birkaç parça meyve (çilek, muz dilimi gibi)
🥦 Buharda haşlanmış sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
🐟 Izgara balık veya 4-5 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği
🥣 Yoğurt (isteğe bağlı)
🥛 1 bardak kefir veya süt
🌰 1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği veya 3-4 badem