138 kilodan 66’ya düştü! Esin Gündoğdu’nun ameliyatsız zayıflatan diyeti! Son halini gören tanıyamıyor

Yıllarca kilo vermek için çaba gösteren oyuncu Esin Gündoğdu, sonunda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yöntemle büyük bir başarıya imza attı. Ameliyatsız şekilde 72 kilo veren Gündoğdu'nun uyguladığı beslenme yöntemi ve günlük rutinleri merak konusu oldu.

OYUNCU ESİN GÜNDOĞDU 72 KİLO VERMİŞTİ! 138 kilodan 66 kiloya düşen başarılı oyuncu Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük değişimle adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla hem şaşırttı hem de ilham verdi.

'Recep İvedik 2', 'Kocan Kadar Konuş', 'Yeni Gelin', 'Aşk Yeniden', 'Tozkoparan İskender' gibi pek çok yapımla tanınan oyuncu Esin Gündoğdu, geçirdiği fiziksel dönüşümle bir kez daha gündeme geldi. Uzun süredir kilo verme mücadelesi veren ve bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşayan oyuncu, verdiği 72 kiloyla hayranlarının takdirini topladı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Esin Gündoğdu, son paylaşımında siyah kıyafeti ve zarif görünümüyle bambaşka biri haline geldiğini adeta gözler önüne serdi. Takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulan oyuncunun bu dönüşümü, birçok kişiye umut oldu.