"Üzüntüden kilo verdim dişimi kırdım" diyen Ebru Şallı zor bir dönemden geçiyor: "Uyku ilacı olmadan uyuyamıyorum"

Hürriyet'in haberine göre Şallı, muhabirlerin "İyi gördük sizi" demesi üzerine "İyi değilim aslında, pek keyfimiz yok depremden dolayı. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor, bizler de çalışıp bir şeyler yapacağız ki ayakta durabilelim, daha fazla yardım yapabilelim" diye konuştu.

Depremden çok etkilendiğini dile getiren Şallı sözlerini şöyle sürdürdü:

