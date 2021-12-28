ATV'ye konuştu! Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu'dan çok özel açıklamalar...
Kardeşlerim dizisinde varlıklı bir kadın olan İnci karakterine hayat veren Seda Kırımlıoğlu, son dönemde başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Cumartesi akşamları milyonları Atv ekranlarına kilitleyen "Kardeşlerim" dizisinin İnci'si Seda Kırımlıoğlu, kendisi hakkında bilinmeyenleri, merak edilenleri sadece Atv Facebook kanalına anlattı.
28.12.2021 17:43
- Son Güncelleme: 28.12.2021 17:46
Cumartesi akşamları milyonları Atv ekranlarına kilitleyen "Kardeşlerim" dizisinin İnci'si Seda Kırımlıoğlu, kendisi hakkında bilinmeyenleri, merak edilenleri sadece Atv Facebook kanalına anlattı.
Kardeşlerim dizisinde varlıklı bir kadın olan İnci karakterine hayat veren Seda Kırımlıoğlu, son dönemde başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Herkesin dilindeki oyuncu, Atv Facebook kanalına çok özel bir röportaj verdi.
Oyunculuk için eğitim aldığını anlatan Seda Kırımlıoğlu, kendisi adına uzun bir serüvenin başladığını ifade etti. 18 yıl boyunca modellik ve sunuculuk yaptığını hatırlatan başarılı oyuncu, artık yepyeni bir yola girdiğinin altını çizdi.