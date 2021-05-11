Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Önce “Malum gecede içeceğime ilaç kattılar” dedi sonra ultrason fotoğrafı paylaştı Hakan Sabancı ile…
Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, art arda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde gelen eleştiriler üzerine haddini aşan ve hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret eden Aydın, daha sonraki paylaşımında ise "Malum gecenin sabahı arkadaşların aramızı bozmak için içkime ilaç attı" açıklamasını yaparak dikkat çekmişti. Aydın şimdi ise sosyal medya hesabında ultrason fotoğrafı paylaşarak gündeme geldi. İşte detaylar…
11.05.2021 02:41
- Son Güncelleme: 11.05.2021 02:41
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip iş insanı ile konuşmalarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Yine de istediği tepkiyi alamayan Aydın, üs üste açıklamalar yaparak uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
Her açıklamasının ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Aydın, bir sonraki paylaşımında haddini aşmış ve hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaretler yağdırmıştı.
Aydın, geçtiğimiz günlerde ise "Malum gecenin sabahı arkadaşların aramızı bozmak için içkime ilaç attı" diyerek Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef almıştı.
Aygün Aydın şimdi ise Instagram'ın hikaye kısmında ultrason fotoğrafı paylaştı. Aydın, ultrason fotoğrafının kime ait olduğunu belirtmediği paylaşımına "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.
Aydın'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları, "Dikkat çekmeye çalışıyor", "Hakan'dan bebek beklediğini ima ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.