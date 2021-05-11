Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Önce “Malum gecede içeceğime ilaç kattılar” dedi sonra ultrason fotoğrafı paylaştı Hakan Sabancı ile…

Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, art arda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde gelen eleştiriler üzerine haddini aşan ve hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret eden Aydın, daha sonraki paylaşımında ise "Malum gecenin sabahı arkadaşların aramızı bozmak için içkime ilaç attı" açıklamasını yaparak dikkat çekmişti. Aydın şimdi ise sosyal medya hesabında ultrason fotoğrafı paylaşarak gündeme geldi. İşte detaylar…

11.05.2021 02:41 - Son Güncelleme: 11.05.2021 02:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





