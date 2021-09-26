Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Jartiyerli paylaşımının ardından tanga bikinisiyle boy gösterdi sınırlarını fena zorladı tepki yağdı
Aygün Aydın dur durak bilmiyor! İş insanı Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek uzun süre magazin gündeminde yer edinen Aygün Aydın, son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İlk olarak siyah jartiyeri ile çamaşır makinasının yanında verdiği pozları yayınlayan Aydın, daha sonra kırmızı iç çamaşırıyla yatak odasında objektif karşısına geçti. Her iki paylaşımıyla da tepki çeken Aygün, eleştirilere kulak tıkayıp bildiğini okumaya devam etti. Aydın, son olarak tanga bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Art arda cüretkar paylaşımlarda bulunan Aydın'a tepkiler ise çığ gibi büyüdü. İşte Aygün Aydın'ın tepki çeken o paylaşımları...
Bir moda programıyla tanınan Aygün Aydın, geçen aylarda iş insanı Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek uzun süre gündem olmuştu.
Aygün Aydın şimdi ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aydın, ilk olarak kırmızı sütyenini eline alarak siyah jartiyeri ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.
Yatak odasında verdiği iç çamaşırlı pozlarını Instagram sayfasında yayınlayan Aydın, paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Adriana Lima bu fotoğrafı paylaşan kişi olsa beğeniyor onun gibi olmak için özenip spor salonlarından çıkmıyorsunuz... Türk topraklarında olunca yadırgıyor aileye laik görmüyorsunuz ama içten içe böyle resimler için eşinizi çocuklarınızı yarı yolda bırakıyorsunuz namuslu dediğiniz kadınları da ev işlerini kilitleyip bedava hizmetçiniz yapıyor birde üstüne dövüyorsunuz...
Kırsal kesim sözde namus timsali ama kimin eli kimin cebinde belli değil bir sürü ensest ilişkiler yumağı... İkiyüzlü bir toplumsunuz ve ben bu ikiyüzlü sürü psikolojisiyle hareket eden kitle yüzünden neyin gerçekte doğru veya yanlış olduğunu gerçek ahlakın beden de mi zihinde mi yoksa vicdanda mı olduğunu hepten karıştırmaya başladım.