Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Jartiyerli paylaşımının ardından tanga bikinisiyle boy gösterdi sınırlarını fena zorladı tepki yağdı

Kırsal kesim sözde namus timsali ama kimin eli kimin cebinde belli değil bir sürü ensest ilişkiler yumağı... İkiyüzlü bir toplumsunuz ve ben bu ikiyüzlü sürü psikolojisiyle hareket eden kitle yüzünden neyin gerçekte doğru veya yanlış olduğunu gerçek ahlakın beden de mi zihinde mi yoksa vicdanda mı olduğunu hepten karıştırmaya başladım.