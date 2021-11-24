Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu

Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu

Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Özdemir, bornozuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Özdemir'in saçlarındaki bigudiler dikkat çekti. Hazırlık aşamasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlayan Özdemir için "Yine çok doğal yine çok güzel", "Her hali ayrı güzel" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan bornozlu pozu...

24.11.2021 18:11 - Son Güncelleme: 24.11.2021 18:14
Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu

Saçlarındaki bigudilerle objektif karşısına geçen Demet Özdemir, bornozuyla objektif karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu

Hazırlık aşamasında çektiği fotoğrafla sosyal medyaya bomba gibi düşen Demet Özdemir için "Yine çok doğal yine çok güzel", "Her hali ayrı güzel" yorumları yapıldı.

Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşıldı.

SON DAKİKA