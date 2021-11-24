Demet Özdemir bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi! En doğal haliyle ortalığı yıktı geçti herkes onu konuştu
Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Özdemir, bornozuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Özdemir'in saçlarındaki bigudiler dikkat çekti. Hazırlık aşamasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlayan Özdemir için "Yine çok doğal yine çok güzel", "Her hali ayrı güzel" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan bornozlu pozu...
24.11.2021 18:11
- Son Güncelleme: 24.11.2021 18:14
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirmişti.
Saçlarındaki bigudilerle objektif karşısına geçen Demet Özdemir, bornozuyla objektif karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Hazırlık aşamasında çektiği fotoğrafla sosyal medyaya bomba gibi düşen Demet Özdemir için "Yine çok doğal yine çok güzel", "Her hali ayrı güzel" yorumları yapıldı.