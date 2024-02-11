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Aydilge “Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var” deyip itirafları peş peşe sıraladı! Eşinin Mehmet Ali Erbil yorumu dikkat çekti

A Para ekranlarında izleyiciyle buluşan Biz Bize programına konuk olan şarkıcı Aydilge ve Utku Barış Andaç, çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Aydilge "Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var" derken eşi Utku Barış Andaç'ın Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumu dikkat çekti. İşte "Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz" diyen Utku Barış Andaç ve Aydilge'nin o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 09:49 Güncelleme 11 Şubat 2024, 10:00
Aydilge “Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var” deyip itirafları peş peşe sıraladı! Eşinin Mehmet Ali Erbil yorumu dikkat çekti 1

Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile A Para ekranlarında izleyici ile buluşan Biz Bize programına konuk oldu.

Aydilge “Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var” deyip itirafları peş peşe sıraladı! Eşinin Mehmet Ali Erbil yorumu dikkat çekti 2

Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen programda Aydilge ve Utku Barış Andaç, çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Aydilge “Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var” deyip itirafları peş peşe sıraladı! Eşinin Mehmet Ali Erbil yorumu dikkat çekti 3

"PİYASADA BİR SÜRÜ KARAKTERSİZ ÜNLÜ VAR"
İşte "Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var" diyen Aydilge'nin programdaki açıklamalarından satır başları...

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