Aydilge “Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var” deyip itirafları peş peşe sıraladı! Eşinin Mehmet Ali Erbil yorumu dikkat çekti

A Para ekranlarında izleyiciyle buluşan Biz Bize programına konuk olan şarkıcı Aydilge ve Utku Barış Andaç, çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Aydilge "Piyasada bir sürü karaktersiz ünlü var" derken eşi Utku Barış Andaç'ın Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumu dikkat çekti. İşte "Ne kadar zevzekseniz o kadar popülersiniz" diyen Utku Barış Andaç ve Aydilge'nin o açıklamaları...