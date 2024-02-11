Seda Sayan “Taş oldum taş” deyip paylaştı! Bluzunu kaldırıp kaslı vücudunu gösterdi! Yorum yağdı: Kendimden utandım şu an...

Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir evladı olan ve şimdilerde Çağlar Ökten'le mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşulan Sayan, şimdi ise karın kaslarıyla gündem oldu. Bluzunu kaldırıp kaslarını gösteren Sayan "Taş oldum taş" deyip gençlere meydan okudu. Sayan'ın o hallerine yorum yağdı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı oldu.
7 kez nikah masasına oturan Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu.
Şimdilerde Çağlar Ökten'le mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirdi.