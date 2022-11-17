Pınar Altuğ'un sonunda taştı sabrı 'taktı kafayı sakın kapattırmayın' Daha fazla dayanamayan Pınar Altuğ sonunda paylaştı
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bu kez isyanıyla gündemde. İşte Pınar Altuğ'un isyanının nedeni.
17.11.2022 16:46 - Son Güncelleme: 17.11.2022 16:46
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.
Yağmur Atacan'ın başı, sahte Instagram hesaplarıyla derde girdi. Geçtiğimiz gün Atacan adına sahte hesaplar açıldığını paylaşan güzel oyuncu, bunu yapan kişinin vazgeçmemesi üzerine isyan etti.
Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazdı: