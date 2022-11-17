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Pınar Altuğ'un sonunda taştı sabrı 'taktı kafayı sakın kapattırmayın' Daha fazla dayanamayan Pınar Altuğ sonunda paylaştı

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bu kez isyanıyla gündemde. İşte Pınar Altuğ'un isyanının nedeni.

17.11.2022 16:46 - Son Güncelleme: 17.11.2022 16:46
Pınar Altuğ’un sonunda taştı sabrı ’taktı kafayı sakın kapattırmayın’ Daha fazla dayanamayan Pınar Altuğ sonunda paylaştı

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında.

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Pınar Altuğ’un sonunda taştı sabrı ’taktı kafayı sakın kapattırmayın’ Daha fazla dayanamayan Pınar Altuğ sonunda paylaştı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ’un sonunda taştı sabrı ’taktı kafayı sakın kapattırmayın’ Daha fazla dayanamayan Pınar Altuğ sonunda paylaştı

Yağmur Atacan'ın başı, sahte Instagram hesaplarıyla derde girdi. Geçtiğimiz gün Atacan adına sahte hesaplar açıldığını paylaşan güzel oyuncu, bunu yapan kişinin vazgeçmemesi üzerine isyan etti.

Pınar Altuğ’un sonunda taştı sabrı ’taktı kafayı sakın kapattırmayın’ Daha fazla dayanamayan Pınar Altuğ sonunda paylaştı

Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazdı:

Pınar Altuğ’un sonunda taştı sabrı ’taktı kafayı sakın kapattırmayın’ Daha fazla dayanamayan Pınar Altuğ sonunda paylaştı

Dünkü kişi bu sefer de bu hesabı açıp Yağmur'un gerçek hesabını rapor ettirmeye çalışıyor!

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