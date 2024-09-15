Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'dan aşk açıklaması: Masalsı aşklar eskidendi

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ATV'nin ilk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'dan samimi açıklamalar geldi. İşine bağlılığını anlatan güzel oyuncu "Göründüğüm kadar da kırılgan değilimdir. Güçlü bir mantalitem vardır her zaman" ifadelerini kullandı.

