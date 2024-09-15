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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'dan aşk açıklaması: Masalsı aşklar eskidendi

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun hayranlarını heyecanlandıran samimi açıklamalarda bulundu. Dizideki karakterine hazırlanış sürecini anlatan güzel oyuncu özel hayatı hakkında da konuştu.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 08:58 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 09:13
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan aşk açıklaması: Masalsı aşklar eskidendi 1

ATV'nin ilk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'dan samimi açıklamalar geldi. İşine bağlılığını anlatan güzel oyuncu "Göründüğüm kadar da kırılgan değilimdir. Güçlü bir mantalitem vardır her zaman" ifadelerini kullandı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan aşk açıklaması: Masalsı aşklar eskidendi 2

6 yaşındayken setlere ilk adımını atan Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde kocaman bir genç kadın oldu.
Uzun soluklu dizilerinin aranan başrolü haline gelen Coşkun, şimdilerde ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan aşk açıklaması: Masalsı aşklar eskidendi 3

Yörük kızı Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, Sabah gazetesine samimi açıklamalarda bulundu.

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