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Hülya Avşar'dan teknede sere serpe poz! Hülya Avşar kırmızı bikinisiyle teknesinden video paylaşınca...

56 yaşındaki ünlü isim Hülya Avşar teknede, sere serpe... Hülya Avşar, sosyal medya hesabından teknede keyif yaparken çekilmiş kısa bir videosunu paylaştı ve bu paylaşımıyla dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Ayrıca Avşar kızı bu videoyla 'photoshop' iddialarına da yanıt verdi. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.

18.08.2020 14:28 - Son Güncelleme: 18.08.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





