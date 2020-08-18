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Hülya Avşar'dan teknede sere serpe poz! Hülya Avşar kırmızı bikinisiyle teknesinden video paylaşınca...
Hülya Avşar'dan teknede sere serpe poz! Hülya Avşar kırmızı bikinisiyle teknesinden video paylaşınca...
56 yaşındaki ünlü isim Hülya Avşar teknede, sere serpe... Hülya Avşar, sosyal medya hesabından teknede keyif yaparken çekilmiş kısa bir videosunu paylaştı ve bu paylaşımıyla dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Ayrıca Avşar kızı bu videoyla 'photoshop' iddialarına da yanıt verdi. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.
18.08.2020 14:28
- Son Güncelleme: 18.08.2020 14:31
Sosyal medya hesabından tekne paylaşımında bulunan bir isim de Hülya Avşar oldu. Avşar yoruma kapalı olarak paylaştığı kısa videosunda teknede olmanın keyfini çıkartırken görülüyor.
İŞTE O PAYLAŞIM
Karantina günlerini evde geçiren Hülya Avşar, normalleşmenin ardından tatile çıktı. Bir süredir yazlığında sıcak havanın tadını çıkaran Avşar, bu kez tekneyle denizdeydi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, takipçileriyle bağını koparmayan Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda da köpekleri Helly, Güllü ve Bilka'yı gezdirirken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaşmıştı.
Öte yandan Hülya Avşar'ın bu videosu sosyal medya kullanıcı tarafından 'Neyi ispatlamaya çalışıyor' denilerek eleştirildi.
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