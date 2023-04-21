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Haberler Magazin 19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...

19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...

İki çocuk annesi Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü yönündeki iddialarla gündem olmuştu. İddiaları doğrulayan anne Samyeli, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak konuya dair açıklama yaptı. "Benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı" diyen Samyeli, sürecin takipçisi olacağını belirtti. İşte Defne Samyeli'nin o açıklaması...

takvim.com.tr
21.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 21.04.2023 11:47
19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...

Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü yönündeki iddialarla gündem olmuştu.

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19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...

Samyeli de sessizliğini bozarak darp iddialarını doğrulamıştı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nden konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur.

19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...

Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz.

19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ TOLERE EDİLEMEZ"

Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu.

19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...

Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz.

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