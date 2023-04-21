19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun darp edildiğini doğrulamıştı! Defne Samyeli’nden yeni açıklama! Yaşadığı süreci anlattı...
İki çocuk annesi Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü yönündeki iddialarla gündem olmuştu. İddiaları doğrulayan anne Samyeli, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak konuya dair açıklama yaptı. "Benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı" diyen Samyeli, sürecin takipçisi olacağını belirtti. İşte Defne Samyeli'nin o açıklaması...
21.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 21.04.2023 11:47
Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Samyeli de sessizliğini bozarak darp iddialarını doğrulamıştı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nden konuya ilişkin yeni açıklama geldi.
Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur.