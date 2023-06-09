Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne iş yapıyor!

Emret Komutanım dizisinde tanınan Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Artık Rüzgar Erkoçlar adını kullanmaya başlayan oyuncu, 2017 yılında da Tuğba Beyazoğlu evlendi. Rüzgar Erkoçlar verdiği bir röportajda, ''Görüntüm kızdı ama diğer kız çocukları gibi değildim. Barbie'lerle, bebeklerle oynamıyordum. Aklım fikrim erkek oyunlarındaydı. Evcilik oynanacaksa da ben mutlaka baba olacaktım. '' demişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Erkoçlar'ın yeni mesleği ise çok şaşırttı. İşte detaylar...