Ayça Ayşin Turan'la Umut Evirgen aşkı var mı yok mu derken gerçek ortaya çıktı! Daha fazla kaçamadı: "Konuşmayı sevmiyorum..."
Ayça Ayşin Turan'la Umut Evirgen aşkı var mı yok mu derken gerçek ortaya çıktı! Daha fazla kaçamadı, Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması geldi. Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün,Yunanistan'ın Hadise'si, Melisa Şenolsun derken aşk listesi kabardı... Son dönemin hızlı çapkınlarından olan ve birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen, Ayça Ayşin Turan ile sevgili mi? İşte detaylar...
09.03.2023 09:21 - Son Güncelleme: 09.03.2023 09:26
"KONUŞMAYI SEVMİYORUM..."
Ayça Ayşin Turan'la Umut Evirgen aşkı var mı yok mu derken gerçek ortaya çıktı! Daha fazla kaçamadı.
Umut Evirgen'in bu ilişkisi de uzun sürmedi. Magazin D'nin haberine göre; güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İddialara göre ünlü çift gözlerden uzak olmak için sık sık Ayça Ayşin Turan'ın evinde buluşuyor.
"YOK ÖYLE BİR ŞEY"
Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca, "Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bunları konuşmayalım" diyerek, aracına doğru yöneldi.
Basın mensuplarının aşk iddialarına ilişkin bilgi almak için ısrarlı soruları karşısında ünlü isim, "Yok öyle bir şey" demekle yetindi.