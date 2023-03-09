Ayça Ayşin Turan'la Umut Evirgen aşkı var mı yok mu derken gerçek ortaya çıktı! Daha fazla kaçamadı: "Konuşmayı sevmiyorum..."

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca, "Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bunları konuşmayalım" diyerek, aracına doğru yöneldi.

Basın mensuplarının aşk iddialarına ilişkin bilgi almak için ısrarlı soruları karşısında ünlü isim, "Yok öyle bir şey" demekle yetindi.