Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy ile Alina Boz... Gerçeği öğrenenler şaşıp kalacak! Meğer asıl Yalı Çapkını oymuş!
Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i ortaya çıktı! Gerçeği öğrenenler şaşıp kalacak Çağatay Ulusoy ile Alina Boz gündeme bomba gibi düştü. Meğer asıl Yalı Çapkını oymuş! Geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları iddia edilen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki ilk gece sahneleri sosyal medyayı salladı. Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.
09.03.2023 09:43 - Son Güncelleme: 09.03.2023 09:47
Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy ile Alina Boz... Gerçeği öğrenenler şaşıp kalacak! Meğer asıl Yalı Çapkını oymuş!
Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı, "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay" yorumları havada uçuştu.
Yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Çağatay Ulusoy ve Alina Boz detayı gündeme bomba gibi düştü.
Meğer Ferit karakteri ilk önce Çağatay Ulusoy'a teklif edilmiş ancak ünlü oyuncu senaryoyu beğenmeyince rolü Mert Ramazan Demir'e kaptırmış!