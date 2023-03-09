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Haberler Magazin 59’luk Yeşilçam yıldızı Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören dilini ısırdı! Kemal Sunal efsanesi Deli Deli Küpeli’nin Hatice’siydi...

59’luk Yeşilçam yıldızı Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören dilini ısırdı! Kemal Sunal efsanesi Deli Deli Küpeli’nin Hatice’siydi...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Deli Deli Küpeli filminde canlandırdığı Casus Hatice rolü ile hafızalara kazınan Melike Zobu, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 59 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son hali görenleri şaşkına çevirdi. Zobu için "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllar ona yaramış" yorumları yapıldı. İşte Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla başrol oynayan Melike Zobu'nun son hali...

takvim.com.tr
09.03.2023 01:34 - Son Güncelleme: 09.03.2023 01:34
59’luk Yeşilçam yıldızı Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören dilini ısırdı! Kemal Sunal efsanesi Deli Deli Küpeli’nin Hatice’siydi...

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Deli Deli Küpeli filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen ve Casus Hatice karakterini canlandıran Melika Zobu, yıllar sonra gündem oldu.

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59’luk Yeşilçam yıldızı Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören dilini ısırdı! Kemal Sunal efsanesi Deli Deli Küpeli’nin Hatice’siydi...

Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla başrol oynayan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

59’luk Yeşilçam yıldızı Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören dilini ısırdı! Kemal Sunal efsanesi Deli Deli Küpeli’nin Hatice’siydi...

1978 yılında yüz güzeli seçilen Melike Zobu hakkında "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllar ona yaramış" yorumları yapıldı.

59’luk Yeşilçam yıldızı Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören dilini ısırdı! Kemal Sunal efsanesi Deli Deli Küpeli’nin Hatice’siydi...

İşte şimdilerde 59 yaşında olan Melike Zobu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

59’luk Yeşilçam yıldızı Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören dilini ısırdı! Kemal Sunal efsanesi Deli Deli Küpeli’nin Hatice’siydi...

Gülşen

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